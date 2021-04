Ortsdurchfahrt wird mitsamt ebenfalls maroder Hauptwasserleitung erneuert : Winterbach: Flickenteppich verschwindet

Winterbach Infolge der wachsenden Zahl von Rohrbrüchen wird auch die Wasserleitung unter der Ortsdurchfahrt erneuert.

Auf eine Länge von rund 600 Metern wird der Zweckverband Wasserversorgung Sickingerhöhe-Wallhalbtal die Hauptleitung in der Landstuhler- und Zweibrücker Straße erneuern. Zweckverband und Landesbetrieb Mobilität arbeiten dabei Hand in Hand und stimmen sich ab.

Dass der Zweckverband Wasserversorgung Sickingerhöhe-Wallhalbtal und der Landesbetrieb Mobilität gemeinsam an einem Strang damit sich in einer Gemeinschaftsmaßnahme der Straßenzustand verbessert, bedurfte einer intensiven Vorbereitung. Dazu erläuterte Werkleiter Joachim Becker: „Wir haben unser Ziel erreicht, der Zweckverband wird unter der Erde arbeiten, der Landesbetrieb darüber. Die vielbefahrene Landstuhler Straße/Zweibrücker Straße, der L 469, im Ortsteil Winterbach, wird eine neue Fahrbahn bekommen. Wenn alles klappt, werden wir noch in diesem Herbst mit den Arbeiten an der Hauptwasserleitung loslegen, so unsere zeitliche Planung.“