2019 wiedergewählter Contwiger Bürgermeister will nur noch bis März 2021 amtieren : Karlheinz Bärmann kündigt seinen Rücktritt an

Contwig Überraschende Bekanntgabe am Donnerstagabend im Contwiger Gemeinderat.

Nach dann rund zwölf Jahren in dem Ehrenamt will Karlheinz Bärmann zum 31. März 2021 als Ortsbürgermeister von Contwig zurücktreten. Darüber informierte der Christdemokrat am Donnerstagabend in der Sitzung des Ortsgemeinderats Contwig, dem er seit viereinhalb Jahrzehnten angehört.