Orientierungsritt des RFV Weselberg Reitspaß rund um Weselberg

Eine Basisaufgabe, die vom Müllsammeln bis zum „Ein rohes Ei heil wiederbringen“ fast alles sein kann, wird ergänzt mit Geschicklichkeitsaufgaben an drei Stopps. Unterwegs braucht niemand zu verhungern und am Ende wartet ein leckeres Essen. Davor allerdings gilt es, den anspruchsvollen Trailparcours zu meistern, der auf dem Weselberger Reitplatz aufgebaut ist. Auch diesmal stehen der Spaß und das Miteinander von Reiter-Pferd-Paaren sowie in den Teams im Mittelpunkt. Mit einem Lächeln verspricht Sabine Schmitt: „Es gibt wieder neue Aufgaben, die wir so noch nicht hatten.“