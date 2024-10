Am kommenden Samstag, 12. Oktober, im Rathaus Hornbach Einladung zum Offenen Atelier des neuen „KünstlerKollektivs“

Eines ist aber gleich geblieben: Zum Jahresabschluss, bevor die Maler in die Winterpause gehen, laden die Mitglieder traditionell zum Offenen Atelier ins Rathaus Hornbach ein – so auch am kommenden Samstag, 12. Oktober. In der Zeit von 11 bis 17 Uhr können Interessierte die Kunstwerke der Gruppe bewundern.