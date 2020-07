Bücherschrank in Hornbach : Ein neuer Anlaufpunkt für Leseratten

Hornbach An der „Hornbacher Plaza“ steht jetzt ein Bücherschrank.

Laurence Portscheller aus der Klosterstadt war auf die Idee gekommen, Kontakt mit der Stiftung „Sport, Kultur und Sozial Südwest“ (SKS) aufzunehmen, als sie von der Möglichkeit der kostenlosen Aufstellung von Bücherschränken durch die Stiftung erfahren hatte. Schnell konnte sie auch Freunde und Bekannte und alle zusammen dann auch den Stadtrat überzeugen, dass so ein Schrank doch als weiteres kulturelles Angebot in Hornbach von großem Nutzen wäre. Gerade an der frequentierten Ecke mit integrierter Ruhezone im Grünen und unter Bäumen lasse sich wunderbar in den bereitgestellten Büchern schmökern, ohne dass man sie gleich mit nach Hause nehmen müsse. Aber auch das ist selbstverständlich vorgesehen – gegenseitiger Austausch des Lesematerials auf einfache Art und Weise, wie es viele Bücherschränke in anderen Orten bereits beweisen. Sieben kostenlose Schränke hat die SKS-Stiftung mit Sitz in Zweibrücken, die sich über Spenden und weitere Stiftungen finanziert, in der Region bereits aufgestellt, erläutert Sarah Gutmann von SKS während der Aufstellung des neuen Schrankes. In Vertretung des Stadtbürgermeisters übernahm Helmut Weiske als Beigeordneter den Part der Einweihung und bedankte sich bei Initiatoren, Aufbau-Helfern und der Stiftung für das neu geschaffene Angebot für die Hornbacher. Auch viele Kinderbücher (ganz unten eingestellt) sollten die Palette bereichern. Im Übrigen sei am Wohnmobil-Stellplatz bereits ein Bücherschrank vorhanden, so dass dies nun eine optimale Ergänzung in der Ortsmitte darstelle. Die ersten Bücher wurden dann auch gleich geschnappt und auf der nahen Liegebank aufgeschlagen.