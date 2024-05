Einblick in die Waldwirtschaft Lehrreiches unter Blattgrün

Dass heute allerdings die Naturverjüngung in den Waldungen Vorrang bei der Bewirtschaftung genießt, wussten die Forstwirte Osterheld und Mayer einleuchtend zu vermitteln. Weshalb in diesem Zusammenhang der Bestand an Rehwild eine ganz entscheidende Rolle spielt, das wussten die beiden Referenten dem großen Zuhörerkreis schlüssig darzulegen. Bäume mit einer Tophöhe von 20 bis 30 Metern werden einmal in 100 Jahren den Großsteinhauser Gemeindewald zieren. Im Bereich Laubwald sei Großsteinhausen bestens aufgestellt, versicherte Forstwirt Alexander Mayer am Exkursionsende noch einmal und verriet dabei zugleich, dass Versuche im Erhalt des Nadelbaumbestandes und dessen Vermehrung durchaus unternommen werden.