Obst- und Gartenbauverein Bechhofen : Mit vollem Körpereinsatz an der Presse

Bechhofen Der OGV Bechhofen hat auch dieses Jahr die Vorschulkinder zum Apfelsaftpressen eingeladen. Mit der Ernte ist man beim Verein sehr zufrieden. Doch die wichtigsten Veranstaltungen mussten auch hier abgesagt werden.

Danach stellten die Kinder sich in eine Reihe und durften die Presse betätigen. Das wurde immer schwerer, je weniger Saft sich noch in den Äpfeln befand, sodass sich manche mit ihrem ganzen Körpergewicht an den Hebel hängen mussten, um noch Flüssigkeit aus der Maische gewinnen zu können. Nach der Aktion konnten sich die Kinder den selbst gepressten Apfelsaft in mitgebrachte Flaschen abfüllen und mit nach Hause nehmen.

In der großen Kelteranlage des Dorfverschönerungsvereins hat der OGV bereits Apfelsaft produziert, 14 Tage früher als in anderen Jahren. Die große Trockenheit des Sommers brachte es nach den Worten von Böhmer aber auch mit sich, dass die Qualität der Äpfel gelitten habe, denn die Früchte seien nicht so saftig wie in anderen Jahren. Der Verein hat den Saft in Fünf-Liter-Boxen abgefüllt, die man erwerben kann. Geerntet wurden die Früchte auf den Ausgleichsflächen rund um den Ort, die vom OGV betreut werden.