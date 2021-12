In der Südwestpfalz : Bei Notlandung auf Autobahn – Flugzeug kollidiert mit Lkw auf A 62

In der Südwestpfalz

Update Thaleischweiler-Fröschen Ein Flugzeug ist bei einer Notlandung auf der A62 mit einem Lkw kollidiert. Die Autobahn musste für die Bergung stundenlang gesperrt werden. Es gab aber auch ein Glück im Unglück.

Schwerer, ungewöhnlicher Unfall am Samstag auf der Autobahn 62 bei Thaleischweiler-Fröschen (nahe Pirmasens): Ein kleines Flugzeug ist mit einem Laster zusammengestoßen.

Flugzeug musste Notlandung auf A62 hinlegen

Der Unfall sei gegen zwölf Uhr passiert. Handelte es sich um einen Absturz oder eine Notlandung? Das war zunächst unklar. Am späten Nachmittag teilte die Polizei dann mit: Bei dem Flugzeug war auf dem Weg von Frankreich (nach Informationen unserer Zeitung Mulhouse) nach Niedersachsen der Motor ausgefallen, sodass der Pilot innerhalb kürzester Zeit entscheiden musste, wo er eine Notlandung versuchen wollte. Die rund 100 Meter hohe Brücke überspannt das Schwarzbachtal in der Nähe von Höheinöd und Thaleischweiler-Fröschen bei Pirmasens.

Die Autobahn werde wohl noch bis etwa 18 Uhr voll gesperrt bleiben. Warum so lange? Denn die Bergung des Flugzeugs sei auch aufgrund der Betriebsstoffe darin schwierig, erläuterte ein Polizei-Sprecher: „Da muss behutsam rangegangen werden.“ Zudem hat die A 62 an dieser Stelle nur eine (nicht baulich abgetrennte) Richtungsfahrbahn. Der Treibstoff müsse abgepumpt und die Maschine teilweise demontiert werden, ergänzte die Polizei später in ihrer Pressemitteilung. Um 18.47 twitterte die Polizei dann: „Die #Vollsperrung auf der #A62 ist aufgehoben und die Fahrbahn wieder frei.“