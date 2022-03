Eichenprozessionsspinner : Den Schädling zum Futter machen

Althornbach In Althornbach wurden Nistkästen für die Fressfeinde des Eichenprozessionsspinners aufgehängt.

100 Nistkästen für Blaumeisten, Amseln und insbesondere Fledermäuse hat die UWG Althornbach in den letzten Wochen erworben. Jetzt traf die Großlieferung ein und am Wochenende schickte sich eine Helferschar um Ortsbürgermeister Bern Kipp und Fraktionssprecher Maximilian Seis von der UWG im Ortsgemeinderat Althornbach an, dort, wo der Eichenprozessionsspinner sich besonders heimisch fühlt, Nistkästen aufzuhängen. Diese wiederum sollen Domizil für die natürlichen Feinde des Eichenprozessionspinners werden, eben Amseln, Blaumeisen oder Fledermäuse.