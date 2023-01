Kleinbundenbach : Wanderspaß mit vielen jungen Leuten

Kleinbundenbach Bei der Kleinbundenbacher Neujahrswanderung gab es auch Infos über Neues aus dem Ort.

Neujahrswanderungen in Kleinbundenbach hätten sich als örtliche Veranstaltung in den Jahren vor der Corona-Pandemie bereits im allgemeinen Dorfleben etabliert gehabt, erinnert Ortsbürgermeister Manfred Gerlinger im Gespräch mit unserer Zeitung. Einen ganz anderen Stellenwert habe die Wanderung in diesem Jahr allein dadurch bekommen, dass sich die Organisatoren Ralf Oswald und Tim Gerlinger dafür aussprachen, dass nicht zwischen den Weihnachtsfeiertagen und dem neuen Jahr rund um den Heimatort gewandert werden soll, sondern vielmehr im neuen Jahr, wenn die ,Stresstage‘ einfach hinter allen lägen, so Gerlinger, der zur Erkenntnis gekommen ist: „Jetzt war alles sehr entspannt, Kinder, Jugendliche und Erwachsene eine illustre Wanderschar, die sich zudem für das Geschehen in der Gemeinde interessiert. Kurz auf einen gemeinsamen Nenner gebracht: Eine tolle Sache!“