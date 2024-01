Neujahrsempfang des Landkreises „Das Leben positiv vor Ort gestalten“

Landrätin Susanne Ganster ist überzeugt, dass im Landkreis in den vergangenen Jahren die richtigen Themen angepackt worden sind. Dies machte sie am Freitagabend beim Neujahrsempfang in der Pirminiushalle in Hornbach vor rund 300 Gästen deutlich und präsentierte ihre Strategie für die Landkreis-Zukunft.„Unruhige Zeiten“, „Krisenherde“ und „Unsicherheiten der Menschen“ - Schlagwörter, die laut Ganster in allen Jahresrückblicken und Neujahrsansprachen angesprochen werden in einer Zeit, in der sich viele Menschen ruhigere Zeiten wünschen würden. Kriege, Energiekrise, Unterfinanzierung von Kommunen in Rheinland-Pfalz, Bauernproteste und Hochwasser nannte Ganster mit Blick auf die aktuelle Lage als weitere Themen. „Was kommt als Nächstes?“, fragte sie die Anwesenden und schilderte ihnen ihre Gefühlslage. So wisse sie manchmal am Abend schon gar nicht mehr, was eigentlich das Top-Thema in den Nachrichten am Morgen gewesen sei.