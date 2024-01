Neujahrsempfang Kleinsteinhausen Das große Lob des Ehrenamtes

Eine Verschnaufpause gibt es beim Ausbau von Ortsstraßen, denn ohne ein Anheben des wiederkehrenden Ausbaubeitrages seien derzeit Projekte nicht finanzierbar. Wagner erläuterte dazu die Hintergründe detailliert. Harsche Kritik gab es an der finanziellen Ausstattung der Ortsgemeinden durch das Land. Selbst um die Pflichtaufgaben erfüllen zu können, reichten die Mittel nicht aus. Die Selbsthilfe und Eigenleistungen werden deshalb auch künftig nur das probate Mittel sein, um die Ortsgemeinde weiter nach vorn zu bringen, so Martina Wagner. Der Beigeordnete der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land Thomas Hohn aus Hornbach stellte wie seine Vorrednerin das ehrenamtliche Engagement der Kleinsteinhauser Bürger in den Mittelpunkt und ging schwerpunktmäßig auf die Bereiche Feuerlöschwesen und First Responder näher ein. Mit Blickrichtung auf die kommenden Kommunalwahlen brach Thomas Hohn auch eine Lanze dafür, dass sich weiterhin Bürger für das Ehrenamt in den Gemeinden zur Verfügung stellen.