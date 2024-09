Premiere in Dietrichingen Neues Tanklöschfahrzeug mit Modellcharakter

Im neuen, schmucken Dietrichinger Feuerwehrgerätehaus ist jetzt ausreichend Platz für ein neues Tanklösch-Kleinfahrzeug mit einem Löschwasservorrat von 750 Litern. In Görlitz, nahe der deutsch-polnischen Grenze wurde beim erfahrenen Aussstatterbetrieb BTG (Brandschutztechnik Görlitz) vergangene Woche übernommen und am späten Freitagabend in Dietrichingen mit großem Hallo, darunter Verbandsgemeindewehrleiter Martin Amann, begrüßt. Rund 150 000 Euro wurden in die Fahrzeugbeschaffung investiert.