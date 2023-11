Kita Niederauerbach Frischer Wind mit neuem Führungsduo

Das kommt keineswegs von ungefähr, denn die stellvertretende Leiterin Selina Sefrin trat im Juni ganz neu ihren Dienst an. Noch viel frischer an der neuen Wirkungsstätte ist Laura-Sophie Egger, die sich zum ersten September am neuen Arbeitsplatz in der Denkmalstraße in Niederauerbach eingefunden hatte.