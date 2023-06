für Grundschüler Neues Betreuungsangebot in Contwig

Tieferer Sinn der Aktion: Die Kinder und damit auch die Eltern oder alleinerziehenden Mütter und Väter sollen mehr Flexibilität bei der Nachmittagsgestaltung bekommen, so die Ortsbürgermeisterin bei der mündlichen Vorstellung des von ihr selbst ausgearbeiteten Konzeptes. Die Flexibilität konnte bei der Nachmittagsbetreuung in der Grundschule nicht erreicht werden, obwohl entsprechende Gespräche selbst mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) geführt wurden, erklärte die Ortsbürgermeisterin am Donnerstagabend. Deshalb auch das gemeindliche Engagement durch die Ortsgemeinde, das schon länger ein Ziel gewesen ist. Die Betreuung soll in der Zeit von zwölf bis 15 Uhr geschehen. In diesem Zeitraum können die Kinder ein warmes Mittagessen einnehmen, Hausaufgaben erledigen oder sich anderweitig beschäftigen. Nadine Brinette: „Es ist kein pädagogisches Angebot, das sollte von Anfang an klar sein. Dieses gemeindlichen Betreuungsangebot ist lediglich eine Überbrückungszeit, in welcher Eltern oder Erziehungsberechtigte die Kinder flexibel abholen können!“