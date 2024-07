Neu eingeweiht Grünschnittplatz fürs Hornbachtal

In der Schinderklamm an der Landstraße in Richtung Brenschelbach ist jetzt in Hornbach ein dezentraler Grünschnittplatz eingerichtet worden. Landrätin Susanne Ganster (Dritte von links) übergab letzte Woche den Sammelplatz in Gegenwart von Verbandsbürgermeister Björn Bernhard, der Kreisbeigeordneten Martina Wagner , Hornbachs neuem Stadtbürgermeister Thomas Hohn, dem Aufsichtspersonal Helmut Schneider und Fritz Treiber wie ersten Anlieferern von Grünschnitt.

Foto: Norbert Schwarz