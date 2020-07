Großbundenbach : Günther Köhler ist neuer Erster Beigeordneter

Großbundenbach Ortsgemeinderat Großbundenbach wählt den Sozialdemokraten mit knapper Mehrheit zum Nachfolger von Wolfgang Rapp.

Seinen Rücktritt zum 1. August hat Rapp förmlich erklärt und in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend dazu eine persönliche Erklärung abgegeben. Es ist keine Aufgabe des Ehrenamtes wegen Streit oder anderer Differenzen. Rapp, der als Urheber und Macher des inzwischen zu einem dörflichen Markenzeichen gewordenen Walnussfestes gilt, will einfach nur kürzer treten und bleibt weiterhin Ratsmitglied. „Ich bin Opa von Zwillingen, habe bei meinem Arbeitgeber (AOK) viel um die Ohren, bekomme von meinem Körper bestimmte Signale und finde es einfach an der Zeit, dass ich von fünf Abenden in Woche nicht vier außer Haus bin, weil Aufgaben aus dem Ehrenamtsbereich heraus mich dazu bringen.“ Der Zeitpunkt einer persönlichen Neuausrichtung sei gekommen, stellte Rapp fest und merkte an, dass die Neuausrichtung bei der Zusammenarbeit im Ortsgemeinderat gut voranschreite. „Das ist bei meinen Überlegungen ein ganz wichtiger Gesichtspunkt gewesen. Das Amt des Ersten Ortsbeigeordneten habe ich gern wahrgenommen, die Organisation des Walnussfestes ebenso. Und an dieser Stelle möchte ich insbesondere meiner Ehefrau Elke danken, ohne deren tatkräftige Unterstützung das alles überhaupt nicht machbar gewesen wäre.“