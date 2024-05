Tierrettung Saar-Pfalz Tierretterin distanziert sich von Aussagen über Wasserbüffel

Die E-Mail mit der Pressemitteilung, in der die Contwiger Tierrettung Saar-Pfalz auf die Vorwürfe der Bürgermeister von Mauschbach und Hornbach reagierte, die von der Tierrettung in Bild-Zeitung und SWR aufgestellten Behauptungen, sie habe die Büffel retten müssen, sei rundweg falsch, war von Anna-Lena von Rohden unterzeichnet, Abteilungsleiterin und tiermedizinische Fachangestellte bei der Contwiger Tierrettung. In dem Artikel in unserer Donnerstagausgabe war deshalb von Rohden an einer Stelle auch erwähnt, in anderen Medien noch häufiger.