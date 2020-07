Zwei neue Tiger in der Tierauffangstation Maßweiler : Lautes Gebrüll aus der Kiste

Jede Menge zupackende Hände wurden benötigt, um die beiden neuen Tiger in der Tierauffangstation in Maßweiler abzuladen. Foto: Hans Pertsch

Maßweiler Die beiden neuen Tiger Jill und Sahib sind in Tierauffangstation Maßweiler angekommen.

Die Region hat zwei prominente „Neubürger“: Die sibirischen Tiger Jill und Sahib sind in die vom Verein Tierart und der Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“ betriebenen Tierauffangstation in Maßweiler eingezogen.

Jill (weiblich, 13 Jahre) und Sahib (männlich, 14 Jahre) sind Geschwister und stammen aus einer deutschen Nachzucht in einem Zoo. Viele Jahre traten beide zusammen mit zwei weiteren Tigern in einem Zirkus auf. Der Passauer Weihnachtszirkus war für die beiden nun die Endstation. Durch die Corona-Krise hatte ihr Besitzer Sascha Prehn für das laufende Jahr sämtliche Engagements und die damit verbundenen Einnahmen verloren. Schweren Herzens entschloss sich der freiberufliche Tiertrainer, das Zirkusbusiness aufzugeben.

Prehn fällt es bei der Übergabe in Maßweiler sichtlich schwer, sich von seinen Tieren zu trennen. „Es ist, als ob man seine Kinder hergibt“, sagt er mit trauriger Stimme. Zweimal täglich hat Prehn in der Vergangenheit mit den Tigern trainiert. Zuletzt haben die Tiere auf einem etwa 400 Quadratmeter großen Areal, bestehend aus einem Zirkuswagen mit angebautem Freigehege, in der Nähe von Neustadt an der Weinstraße gelebt.