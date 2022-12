Rauchmelder für Kita Wallhalben : Montage nach Stundensatz?

Wallhalben Der CDU im Wallhalber Rat stößt die Abrechnung der Rauchmelder-Installation auf.

In die Tasche greifen muss jetzt Wallhalben als Trägerin der zentralen Kindertagesstätte im Ort. Explizit geht es dabei um die installierten Rauchmelder. Die müssen, so die Vorgaben des Brandschutzes, nicht mehr wie bisher elektrotechnisch, sondern per Funk ausgelöst werden. Eine Investition, die mit rund 1700 Euro noch einigermaßen tragbar zu sein scheint. Dem Installieren solcher Funk-Rauchmelder wurde deshalb auch im Grundsatz zugestimmt.

Nicht einverstanden war die CDU-Fraktion allerdings mit dem Kostenfaktor „Montage“. Hier bot die Firma Voulade aus Thaleischweiler-Fröschen als Auftragnehmerin lediglich an, die Arbeiten nach einem Stundensatz abzurechnen. Das passte einigen Ratsmitgliedern nicht ins Konzept. Die wünschen sich eine bessere Gesamtkostenübersicht. Ortsbürgermeisterin Christine Burkhard erhielt deshalb die entsprechende Order, mit der Firma Voulade nochmals in diesem Punkt zu verhandeln und eine Kostenklarheit herbeiführen.

Unklar ist weiterhin die feste Installation von Raumbelüftern in der Kindertagesstätte. Bereits im Sommer gab es dazu in einer Ratssitzung Unstimmigkeiten. Zur Installation dieser fest installierten Belüfter ist eine Investitionssumme von 140 000 Euro ermittelt worden. Dazu hätte es allerdings Förderzuwendungen gegeben. Von der CDU-Fraktion war gerügt worden, dass ein Auftrag an das Planungsbüro nicht erteilt worden sei. Der Erste Ortsbeigeordnete Peter Sprengart bestand deshalb auf einer Korrektur der Niederschrift über die fragliche Ratssitzung. Ortsbürgermeisterin Christine Burkhart versichert in diesem Zusammenhang, dass bisher keinerlei Ansprüche seitens des Planungsbüros an die Ortsgemeinde Wallhalben gestellt wurden.