Ortsgemeinderat Neue Parkplätze für Contwiger Ortsmitte

Dringend notwendig ist ein Sonnenschutz bei der Freianlage der Kindertagesstätte im Ortsteil Stambach. Von Nadine Brinette wurden dazu zwei vorliegende Angebote detailliert vorgetragen. Die Kostenunterschiede sind erheblich gewesen und hatten insbesondere bei den Fudamentierungs-Kosten ihre Auswirkung. Beim Mitanbieter Planex lagen die Gesamtkosten bei rund 40 000 Euro, das in Hauenstein beheimatete Unternehmen Seibel sieht sich in der Lage, zwei Sonnensegel mit entsprechenden Fundamenten zum Angebotspreis von rund 15 000 Euro zu liefern. Einziger Minuspunkt: die Beschattungsfläche ist nicht mit der von Planex identisch, für den Freiraum der Kindertagesstätte in Stambach jedoch ausreichend. Die Zahlen sprächen für sich, so der Rat übereinstimmend und deshalb wird das Unternehmen Seibel aus Hauenstein die Sonnensegel liefern.