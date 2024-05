Vorstellung im Verbandsgemeinderat „Einfach und kompakt“

Die Kosten für eine Solaranlage, etwa 50 000 Euro, sind nicht in den genannten Baukosten enthalten. Erzeugt werden können damit 30 kW, die in einen Speicher eingespeist werden. Die Frage von SPD-Sprecher Pascal Schuck nach der eventuellen Mitversorgung der nahen Grundschule wurde vom Architekten positiv beschieden. Was die Ausstattung des Gebäudes angeht, so kündigte Beigeordneter Schuck an, dass komplett neues Mobiliar vorgesehen sei. Gefragt nach einer eventuellen Förderung des Bauprojekt, meinte der zuständige Sachgebietsleiter Mirko Schwarz, dass mit „relativ wenig“ zu rechnen sei.