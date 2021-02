Ortsgemeinderat : Hoffnung auf schnelles Baurecht in Walshausen

Das Gelände am linken Bildrand und jenes hinter diesem Haus am Dorfberg soll Bauland werden. Der verschneite Wirtschaftsweg einmal eine entsprechend breite Erschließungs-Stichstraße mit Wendehammer. Foto: Norbert Schwarz

Walshausen Grund ist die geringe Größe der vorgesehenen Fläche.

Noch in diesem Jahr soll in Walshausen der Bebauungsplan „Am Kornberg Zweite Erweiterung“ rechtskräftig werden. Die Weichen dafür stellten in der Ratssitzung am Dienstagabend die Ratsmitglieder zusammen mit Ortsbürgermeister Gunter Veith in einem einstimmigen Beschluss. Christoph Bökenbrink vom Planungsbüro WSW & Partner GmbH aus Kaiserslautern erläuterte zuvor nochmals eingehend die Plansituation und Erschließungsüberlegungen.