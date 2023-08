Wohnraum für Familien Bauboom in Dellfelld

Rund eine halbe Million Euro hat das Unternehmen Staab in die Gesamterschließung des rund 7000 Quadratmeter großen Baugebietes unterhalb des alten Sportplatzes im Dellfelder Ortsteil Falkenbusch investiert. Mit dem Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan konnte im Frühjahr 2021 trotz Corona-Pandemie und wenigen Ratssitzungen die Ortsgemeinde den entscheidenden Schritt in Richtung Baulanderschließung tätigen. Dass die Baulandnachfrage derart groß gewesen ist, kann die Kommunalpolitikerin Schindler durchaus nachvollziehen. „Südliche Hanglage. Sonnenschein von morgens bis abends, steht sie einmal am Himmel. Dazu eine herrliche Aussicht ins idyllische Schwarzbachtal, welche zudem unverbaubar ist – was will man als Häuslebauer da noch mehr!“