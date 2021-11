Ortsgemeinderat Winterbach : Am liebsten beides umsetzen

Winterbach Sind in Winterbach ein Neubaugebiet und ein Solarpark quasi nebeneinander möglich? Eine Studie soll es zeigen.

Nichts übers Knie brechen ist derzeit die Devise für Ortsbürgermeister Andreas Weizel und die Ratsmitglieder in der Frage: Solarpark oberhalb des Ortes in Richtung Kleinbundenbach, ja oder nein? Die deutschlandweit agierende Firmengruppe UKA aus dem sächsischen Meißen, die an ihren deutschen Standorten mehr als 700 Mitarbeiter beschäftigt, wäre bereit, einen Solarpark an der Gemarkungsgrenze zu Kleinbundenbach zu realisieren. Allerdings will die Ortsgemeinde erst einmal ihre eigenen Interessen prüfen, die da lauten: weiteres Bauland.