Mauschbach Bis Monatsende soll alles fertig sein

Kanalleitungen sind verlegt, die Versorgung mit Trink- und Brauchwasser ist gesichert, eine Ringleitung ist neu installiert. Bei den künftigen Straßenleuchten fehlen noch die Aufsatzleuchten, doch die Lampenmasten stehen bereits fest verankert am Straßenrand. Die Pfalzwerke als Partner der Ortsgemeinde haben auch dafür gesorgt, dass ein Leerrohr mitverlegt wird, in dem später einmal die Glasfaserleitung Platz findet. Die Ortsgemeinde musste dabei kostenmäßig in Vorlage treten, nachdem sich die Telekom letztendlich nicht an ihr Wort gehalten hat und derzeit kein Interesse mehr am Aufbau eines Glasfasernetzes in Mauschbach zeigt (wir berichteten).