Kleinsteinhauser Neubaugebiet : Hälfte der Bauplätze „Altes Feld“ vergeben

Kleinsteinhausen Aber Kleinsteinhausen wartet noch auf Vertragsunterlagen, um den Glasfaserausbau angehen zu können.

Neubaugebiet, Fertigstellung der Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses und der bevorstehende Ausbau der Dorfstraße „Am Sportplatz“: Das sind Punkte, welche in der Agenda von Ortsbürgermeisterin Martina Wagner und den Ratsmitgliedern ganz oben anstehen, wie in der jüngsten Sitzung zu hören gewesen ist. Insbesondere das Erschließen des Neubaugebietes „Altes Feld“ war eine Herzenssache für alle, denn damit kommen junge Familien in die Dorfgemeinschaft, sagt die Ortsbürgermeisterin.

Soweit die Ortsbürgermeisterin darüber informiert ist, sind bereits mehr als die Hälfte der 23 Grundstücke veräußert, die im Neubaugebiet erschlossen werden. Zwar habe es innerhalb der Bauherren aufgrund der gegenwärtigen wirtschaftlichen Gesamtentwicklung Verschiebungen ergeben, doch unterm Strich gelte weiterhin die Feststellung, dass viele junge Familien von außerhalb ihren künftigen Wohnsitz nach Kleinsteinhausen verlegen wollen. Dazu nochmals die Ortsbürgermeisterin Wagner: „Wir haben in unserem Dorf eine ausgezeichnete Infrastruktur, haben eine vorbildlich geführte Kindertagesstätte mit einem ungemein engagierten Kita-Personal. Bei Zukunftsaufgaben wie etwa dem Glasfaserausbau ziehen die Ratsmitglieder mit, wenn es im Augenblick auch etwas holpert in dieser Hinsicht, aber wir haben als Kleinsteinhauser was zu bieten und das macht unseren Dorf gerade für junge Familien sehr attraktiv!“

Klar ist für die Ortsbürgermeisterin Wagner allerdings der Umstand, dass sich am Grundsätzlichen aus Gemeindesicht nichts ändert. Innerhalb der Ortsdurchfahrt, betroffen sind dort die Walshauser- und Großsteinhauser Straße, der Bergstraße, dem Dusenbrücker Weg, hat die Ortsgemeinde bei der Abwicklung ihres Straßenausbauprogrammes Leerrohre für Glasfaser mitverlegt die nunmehr ein freier Provider, egal wie dessen Name ist, nutzen kann. Eine Grundvoraussetzung sie dies, wenn sich jemand in Kleinsteinhausen für das Glasfaserprojekt interessiert. Wagner ergänzend: „Alle bebauten Grundstücke haben schon „Mehrspartenaussparungen“ am Bauobjekt, weil in enger Zusammenarbeit mit den Pfalzwerken die auch innerhalb der Versorgung von der Freileitung auf Erdversorgung umgestellt haben. Da passt alles zusammen, haben auch die Bürger Vorleistungen erbracht und das muss sich irgendwie auszahlen!“ In einer kommenden Sitzung, so die Hoffnung aller, soll jetzt dem nicht vorgelegten Vertrag zugestimmt werden.