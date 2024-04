Nach Start in 1980er-Jahren Neubaugebiet ist fertig erschlossen

Wer jetzt im Neubaugebiet über den Grundstückspreis auch die Erschließungskosten entrichtet, muss in den kommenden Jahren nicht mit einem Entrichten wiederkehrender Straßenbeiträge rechnen, den die Ortsmeinde Althornbach zwangsweise die Ortsgemeinde ab 2024 einführen musste. Bernhard Krippleben verweist dazu auf die gesetzliche Vorgabe, dass es keine Einzelabrechnung mehr ab dem kommenden Jahr geben darf, sondern nur noch der „wiederkehrende Straßenbeitrag bei Ausbaumaßnahmen“, welcher von allen Grundstückseigentümern in der Ortslage gefordert wird. In der entsprechenden Satzung gibt es allerdings „Verschonungsregelungen“ und darauf will wie andere Ortschaften auch Mauschbach zurückgreifen. Bürgermeister Krippleben: „Das wird alles noch in den kommenden Monaten durch Satzungen geregelt; aber natürlich können wir die Bürger, die Erschließungsbeiträge gezahlt haben, nicht schlechter stellen als solche Grundstückseigentümer, die vielleicht noch nie einen Beitrag zahlen mussten.“