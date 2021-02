Dietrichingen : Dietrichingen will Häuslebauern Platz machen

In der Waldstraße (Straßenschild) haben die Dietrichinger zuletzt Bauland erschlossen. Auf der Grünfläche rechts soll der neue Standort für das neue Gerätehaus sein. Links geht es zum Friedhof und in dessen Nähe könnte es Bauland geben. Foto: Norbert Schwarz

Dietrichingen Trotz Corona konnte im Ort im vergangenen Jahr einiges erreicht werden, berichtet Bürgermeisterin.

„Ach, den Gemeindewald, den hätte ich ja fast vergessen. Das ist bei uns ja auch so seine Sache gewesen. Unsere rund 70 Hektar große Gemeindewaldfläche haben wir ja im letzten Jahr auch noch verpachtet. Dem Beispiel der Klosterstadt Hornbach und der Nachbargemeinde Großsteinhausen folgenden an den bekannten Waldbetreuungsbetrieb Schmitz aus Ormont in der Eifel“, ergänzt sich die Ortsbürgermeisterin selbst. „Wir haben uns im Ratsgremium diese Entscheidung alles andere als einfach gemacht, die Vor- und Nachteile durchaus abgewogen,“ hält Ulrike Vogelgesang fest und räumt im Gespräch ein, dass allein das Verhalten der Landesregierung in Sachen Forstbewirtschaftung dafür den Ausschlag gab: Nachdem der alte Förster in den Ruhestand gegangen war, sollten die Reviere neu zugeschnitten, sprich vergrößert, werden. Diese Umstände waren ausschlaggebend für Dietrichingen, es nun mit der privaten Waldbetreuung zu versuchen. Wer Brennholz wolle, bekomme ein Polder zugewiesen, zur Bewirtschaftung müssten Pläne vorgelegt werden, der Langholzverkauf sei eine Sache des Pächters. Ulrike Vogelgesang: „Unser Vorteil ist noch dazu, dass wir mit einer festen fixen Einnahme jährlich durch den Pachtzins rechnen können. Da wir finanziell nicht auf Rosen gebettet sind, ist dieser Erlös eine feste Größe!“