Ortsgemeinderat Reifenberg : 15 Bauplätze im Gebiet „Busenäcker“ geplant

Für das geplante Neubaugebiet „Busenäcker“ in Reifenberg steht demnächst die Ausschreibung der Erschließungsmaßnahmen an. Foto: Lothar Feldner

Reifenberg Auch Glasfaser-Versorgung und eine Solarenergie-Anfrage waren Thema im Ortsgemeinderat Reifenberg.

Von Lothar Feldner

Über den aktuellen Sachstand beim geplanten Neubaugebiet „Busenäcker“, das sich über die Zubringerstraßen „In den Hanfstücken“ und „Zum Eichelchen“ nördlich des Dorfs an die Ortslage anschließen soll, hat Ortsbürgermeister Pirmin Zimmer den Gemeinderat informiert. Nach Klärung verschiedener Ausbaudetails im nichtöffentlichen Sitzungsteil sollen die Ausschreibungsunterlagen für die Erschließung vorbereitet werden, sagte Zimmer.

Probleme sehen allerdings noch die für die Ver- und Entsorgung zuständigen Verbandsgemeindewerke. Nach genauer Höhenvermessung mussten sie feststellen, dass der Anschluss des unteren Schmutzwasserkanals an die Leitungen des bestehenden Kanalsystems nur über eine Pumpstation möglich wäre. Um das zu vermeiden, wird nach einer anderen Anschlusslösung gesucht – bei der allerdings Privatgelände genutzt werden müsste. Der Grundstücksbesitzer hat grundsätzliche Bereitschaft zur Akzeptanz der Leitungsverlegung signalisiert.

Beprobungen und Versickerungstests stehen zudem für die kontrollierte Ableitung des Oberflächenwassers in das vorhandene Regenrückhaltebecken an. Das soll zeitnah erfolgen, damit dann das Planungsbüro Dilger für die notwendigen Leistungen im Kanalbau das Leistungsverzeichnis erstellen kann, sagte der Ortsbürgermeister. Zimmer wünscht sich wegen der stetig steigenden Kosten eine möglichst zeitnahe Gesamtausschreibung . Er rechne mit Anfang Juni.

Hilmar Molo, Vertreter der Firma UGG (Unsere Grüne Glasfaser) stellte anschließend die mögliche Ausstattung des Orts mit Glasfaserleitungen und -anschlüssen vor. Die Firma könnte ohne finanzielle Beanspruchung der Gemeinde alle Anwesen im Ort entsprechend versorgen, ohne dies abhängig zu machen, von der Zahl der Anschlusswilligen. Verlangt wird also „keine Mindest-Anschlussquote“. Je nachdem, ob ein Grundstückbesitzer gleich oder erst später einen Hausanschluss wünscht, entstehen unterschiedliche Kosten – ebenso, ob man das mit oder ohne Vertrag mit einem Internet-Anbieter machen möchte.

Herausgestellt wurden durch Molo auch die Unterschiede zur Teilnahme an einem Förderprogramm, „eine Hölle auf Erden“, die viele Zwänge mit sich bringe, vor allem den Nachweis eines bestimmten Prozentsatzes an Anschlusswilligen sowie lange Wartezeiten für die Fördergenehmigung, die Zimmer mit „30 bis 40 Monaten“ angab. Molo verwies auch auf Orte im Landkreis, in denen die Firma bereits tätig war oder ist und auf eine Bauzeit von etwa anderthalb Jahren.

Zimmer erinnerte an den aktuellen Versorgungsstand, bei dem viele Reifenberger das Angebot der Firma Inexio nutzen. Diese versorgt den Ort per Richtfunkverbindung, die am Friedhof in eine Glasfaserleitung eingespeist wird, die zum Hauptverteiler am Kindergarten führt. Von dort aus geht es über Kupferleitungen bis in diejenigen Haushalte, die sich für einen Anschluss entschieden haben. Nachteile dieser Art von Versorgung seien Leistungsverluste durch die Kupferleitungen sowie Funkbeeinträchtigungen durch Schlechtwetterlagen.

Mit einer durchgängigen Glasfaserversorgung könnten alle 326 möglichen Hausanschlüsse zustande kommen und dabei eine deutlich höhere Übertragungsgeschwindigkeit liefern. Nachdem jedoch bereits 2015 der Gemeinderat die Aufgabe der Breitbandversorgung auf die Verbandsgemeinde übertragen hatte und diese die Wahrnehmung an den Landkreis weitergab, ist die Glasfaserversorgung nur mit Genehmigung des Kreises möglich. Diesem gegenüber soll nun nach ausgiebiger Diskussion die entsprechende Absichtserklärung des Ortsgemeinderats zugeleitet werden.

Nicht einverstanden zeigte sich mit neun Stimmen bei einer Enthaltung der Rat hinsichtlich einer Bauvoranfrage. Demnach sollte auf einem Außenbereichsgrundstück, angrenzend an die Ortslage, eine acht mal fünf Meter große Solarmodulfläche entstehen. Der Antragsteller begründet dies mit höherer Effizienz als bei Dachanlagen. Weil es sich um kein privilegiertes Vorhaben handelt und die Verbandsgemeinde dabei ist, ein ortsübergreifendes Nutzungskonzept zu erstellen und sich deshalb dagegen ausgesprochen hat, wurde das gemeindliche Einvernehmen für das beantragte Projekt nicht erteilt.