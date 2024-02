Kreistag Südwestpfalz Kostenexplosion im Kreishaus

Kaum eine Dekade hat uns so viel Bausubstanz hinterlassen wie die Boomjahre. Inzwischen warten viele der Gebäude auf ihre Sanierung, so auch das Kreishaus der Kreisverwaltung Südwestpfalz in Pirmasens aus den 70er Jahren. Bereits 2021 hat die Gesellschaft „Sander Hofrichter Architekten“ aus Ludwigshafen eine Machbarkeitsstudie zum Umbau präsentiert. Geschätzte 30 Millionen Euro hätte die Baumaßnahme damals kosten sollen. Beinahe ein „Schnäppchen“, schaut man sich die aktuellen Zahlen an, die die Planer am Montag in der Sitzung des Kreistages dabeihatten. 54 Millionen Euro würde heute die günstigste der insgesamt drei möglichen Bauvarianten kosten. Während die erste Variante die Sanierung des Hauptgebäudes sowie einen Abbruch des zweigeschossigen Anbaus und einen Neubau mit Anbindung an den Bestand vorsieht, handelt es sich bei den Varianten zwei und drei um Neubauten, bei der dritten Variante zudem auf einem anderen Grundstück.