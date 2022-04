600 Neuinfektionen an einem Tag im Gesundheitsamtsbezirk Südwestpfalz : Nardini-Klinikum: 12 von 14 Corona-Patienten geimpft

Das Nardini-Klinikum behandelt am Standort Zweibrücken (Bild) auch wieder Corona-Patienten, die nicht auf Intensivstation müssen. Foto: Lutz Fröhlich

Zweibrücken Trotz etwas Entschärfung: Aufgrund hohen Krankenstands ist die Personalsituation an den beiden Krankenhaus-Standorten „immer noch kritisch“.

Im Nardini-Klinikum werden aktuell 14 Covid-Patienten behandelt, davon ist keiner auf Intensivstation. Das teilte Klinik-Sprecher Thomas Frank am Dienstag auf Merkur-Anfrage mit. Sechs dieser Patienten seien in Landstuhl, acht in Zweibrücken.

12 der 14 Patienten seien geimpft, antwortete Frank weiter. „Im April hatten wir bisher in Landstuhl und Zweibrücken mehr als 70 Covid-Patienten stationär aufnehmen und behandeln müssen.

Statistisch nicht erfasst sei, wie groß der Anteil der Corona-Patienten, die WEGEN Covid-19 klinikbehandlungsbedürftig sind – und wie viele zwar positiv getestet sind, aber aus anderen Gründen in der Klinik sein müssen.

Ein Anlass der Merkur-Anfrage war, dass die Kreisverwaltung Südwestpfalz vorigen Freitag über die Zahl der im Gesundheitsamtsbezirk hospitalisierten Covid-Patienten informiert hatte. Wir hatten dabei auch die Erläuterung der Kreisverwaltung zitiert, dass im Nardini-Verbund die Corona-Patienten aufgeteilt würden: In der Regel würden nur die Intensiv-Patienten in Zweibrücken behandelt, die Normalstation-Patienten in Landstuhl. Das erstaunte einen Leser, der mailte: „Zweibrücken nimmt seit Wochen alles, weil Landstuhl kein Personal hat. Und Zweibrücken hat zwar auch keins und trotzdem läuft es irgendwie. Zweibrücken hat Normalstation und Intensiv-Aufnahme, weil Landstuhl nichts aufnehmen kann.“

Nardini-Sprecher Frank erklärt dazu: „Wir behandeln eigentlich schon die ganze Zeit Covid-Patienten an beiden Standorten und haben auch an beiden Standorten eigene Covid-Bereiche. Die Info des Gesundheitsamtes kommt wahrscheinlich noch aus dem letzten Jahr, als wir wegen Baumaßnahmen die stationären Covid-Patienten kurzfristig in Landstuhl organisieren mussten.“

Und was ist mit dem hohen Krankenstand bei den Klinikum-Beschäftigten? Frank: „Die Personalsituation hat sich leicht entspannt, ist aber immer noch kritisch. Wir haben an beiden Standorten mehr als 50 erkrankte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“

Für „Long Covid“-Fälle – also Patienten, die die eigentliche Infektion überstanden haben, aber an Nachfolgen leiden – habe das Nardini-Klinikum keine eigenen Angebote, antwortet Frank auf eine weitere Merkur-Frage. Und erklärt: „Beschäftigte mit entsprechenden Krankheitsverläufen werden über die Berufsgenossenschaft zusätzlich zur ambulanten fachärztlichen Versorgung in Ludwigshafen in der BG-Klinik ambulant mitbehandelt.“

600 Neuinfektionen Am Dienstag verzeichnete das Gesundheitsamt Südwestpfalz 600 Corona-Neuinfizierte, davon 97 in Zweibrücken, 126 Pirmasens und 377 im Landkreis (darunter 72 Zweibrücken-Land, die meisten mit 27 in Contwig, und 82 Thaleischweiler-Wallhalben). Die Inzidenz stieg in Zweibrücken auf 1284,5, Kreis 1317,3, Pirmasens 875,9. Infiziert sind auch eine Betreuungskraft in der Zweibrücker Kita Kleine Welt, eine Thomas-Mann-Grundschülerin und ein BBS-Schüler. Die Besuchsbeschränkungen im Wichernhaus wurden aufgehoben. (lf)