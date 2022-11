An der A8 bei Contwig : Nächster Solarpark geplant

An der A8 bei Contwig

Contwig/Zweibrücken Eine Fläche von neun Hektar will der Investor Juwi auf Contwiger Gemarkung erschließen.

In Nähe der A8 könnte oberhalb von Contwig ein nächster Solarpark entstehen. Zur jüngsten Ratssitzung hatte Ortsbürgermeisterin Nadine Brinette Vertreter der Firma JUWI eingeladen. Zino Barbieri und Helmut Bös hatten konkrete Zielvorstellungen mit im Reisegepäck. Eine Fläche von neun Hektar nahe des Truppacher Hofes würde sich dafür bestens eignen, meinten sie. Verbandsbürgermeister Björn Bernhard begrüßt diese Entwicklung, will aber Kräfte bündeln und für Bürger verbilligten Sonnenstrom.

Das Projektentwicklungsunternehmen für Anlagen der Energieversorgung aus erneuerbaren Energiequellen (Windkraft und Solar) aus dem nordpfälzischen Wörrstadt, inzwischen eine 100-prozentige Tochter der MVV-Energie AG (Mannheimer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft), fühlte bei den Contwiger Verantwortlichen vor um auszuloten, wie dort ein weiterer Solarpark entlang der Autobahn angenommen wird. Zur Erinnerung für den Leser, der Walshauser Solarpark „Am Köpfchen“ liegt nur unweit entfernt, dort aber noch mehr gen Süden und damit dem natürlich erwünschten entsprechenden Sonneneinfall ausgesetzt. Für den Solarpark in Walshausen gibt es allerdings auch noch Flächen, die auf der nördlichen Autobahnseite des erwähnten Verkehrsweges liegen.

Im Gegensatz zu den Juwi-Absichten bei Contwig befindet sich das Rechtssetzungsverfahren für ein Solargebiet auf Walshauser Gemarkung schon in der Mache. Dort fasste vor längerer Zeit der Ortsgemeinderat bereits den Aufstellungsbeschluss und Walshausens Ortsbürgermeister Gunther Veith konnte auch unlängst die Zustimmung zur Bürgeranhörung wie die der Träger öffentlicher Belange auf den Weg bringen.

Übrigens, in Walshausen gibt es noch einen weiteren Investor für einen zweiten Solarpark, die Entwicklungsstufe dort ist allerdings noch nicht so weit, wie die beim künftigen Solarpark nur einen Steinwurf weit vom künftigen Amazon-Zentrum entfernt.