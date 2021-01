CDU-Bürgermeisterkandidatin wirbt für Testphase ab April : Brinette will Bürgerbus für Contwig

Brinette will Bürgerbus für Contwig

Contwig-Stambach Die CDU Contwig und ihre Bürgermeister-Kandidatin Nadine Brinette planen ab April einen Praxis-Test für einen Bürgerbus.

Die größte Ortsgemeinde der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land soll ab April einen Testlauf für einen Bürgerbus starten. Dafür setzt sich die CDU-Ortsvereinsvorsitzende Nadine Brinette ein, die (nach dem Rücktritt von Amtsinhaber Karlheinz Bärmann, CDU) am 14. März gegen David Betz (SPD) zur neuen Bürgermeisterin gewählt werden möchte. Bereits jetzt ebne sie für den Bürgerbus-Test die Wege, teilte Brinette dem Merkur mit.

„Ich führte bereits viele Gespräche, durchleuchtete rechtliche Aspekte und bin jetzt in der Coronazeit zum Entschluss gekommen, die Sache einfach mal zu testen. Ich weiß überhaupt nicht, ob dieses Angebot in Contwig und Stambach angenommen wird. Deshalb soll es ab April zu dieser Testphase kommen.“

Die Nutzung soll natürlich auch dann denkbar sein, wenn jemand zum Bespiel zum Bahnhof, in ein Altenheim oder zu einem Treff mit Altersgenossen möchte, wenn Corona das mal wieder möglich macht. Grundsätzlich gelte, so Brinette: Jeder kann mitfahren, auch Jugendliche. Ein Bürgerbus habe keinen festen Fahrplan, sondern fahre wie ein Ruf-Taxi nach Bedarf.

Begeistert von der Idee ist bereits der Inhaber des Autohauses Karl & Sefrin in Contwig. Er wird die Sache mit einem Mietfahrzeug unterstützen. Versicherungstechnisch, so Geschäftsführer Ernst Ebelshäuser. Für die weiteren Kosten in der Versuchsphase wird vorerst wird die CDU aufkommen.