Theater in Hornbach Im Wald, da sind die Räuber

Toll, ein einziger Hör- und Sehgenuss, was der Nachwuchs der Althornbacher „Storcheschnäbbel“ am Sonntagnachmittag in der Pirminiushalle bei den Räubergeschichten eindrucksvoll in Szene zu setzen wusste. 180 Zuschauer, groß und klein, ließen sich vom beeindruckenden Spiel begeistern. Minutenlanger Schlussapplaus war ein beeindruckendes Dankeszeichen für dieses nicht alltägliche Theatererlebnis.