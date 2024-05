Theater in Hornbach Der Räuber ohne Orientierung

Und was erwartet die Besucher des Theaternachmittags beim Auftritt des „Storchenschnäbbel-Nachwuchses“ in der Hornbacher Pirminiushalle? Jede Menge Unterhaltung und eine spannende Geschichte. In deren Mittelpunkt steht Räuber Guckiduck. Peinlich für ihn, immer wieder findet er sich im Räuberwald nicht zurecht, weiß nicht, wo es lang geht und das im wahrsten Wortsinn. Doch wie es der Zufall will, Babett und Claudine wollen endlich einen echten Räuber kennenlernen und begeben sich aus diesem Grund zur Kennenlerntour in den Räuberwald. Auf dem Weg dorthin treffen sie lustige Wegbegleiter, etwa den „schlauen Fuchs“, die „dumme Gans“ , den „Angsthasen“ oder den „schlauen Raben“. Sie alle geben Tipps und haben Ratschläge parat.