Nachruf Merkur-Mitarbeiter Norbert Rech gestorben

Die Grünen Freudenberg schreiben in ihrem Nachruf: „Mit Fokus auf Ehrenamt und Vereinsleben, setzte er sich mit besonderer Hingabe für die Menschen in seinem Wahlbezirk Alchen und auch für alle übrigen Freudenberger*innen ein. (...) Bis zuletzt durften wir ihn als aufrichtigen und aktiven Menschen erleben, der sich für Kunst und Kultur begeisterte und energiegeladen für seine Überzeugungen eintrat. Wir werden ihn immer als herzensguten und positiven Zeitgenossen in Erinnerung behalten.“