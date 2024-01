Familie in Martinshöhe Viele Spenden nach Hausbrand

Martinshöhe · Der Brand in Martinshöhe vergangene Woche, bei dem eine 66-Jährige ihr Leben verlor, hat in der Dorfgemeinschaft eine große Anteilnahme und Hilfsbereitschaft für die Hinterbliebenen ausgelöst, die vorerst nicht in ihrem früheren Eigenheim leben können.

18.01.2024 , 19:32 Uhr

Nach dem Feuer in der Felsenbrunnerstraße von Martinshöhe ist die Hilfsbereitschaft groß. Foto: Norbert Schwarz

Von Norbert Schwarz