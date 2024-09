Feuer in Contwig und Pirmasens gelegt Muss mutmaßlicher Brandstifter in die Psychiatrie?

In der Antragsschrift beschuldigte Staatsanwalt Patrick Langendörfer den 38-Jährigen vor der Ersten Großen Strafkammer des Landgerichts, am 21. Juni 2022 im Keller eines Wohngebäudes an der Contwiger Hauptstraße ein Feuer gelegt zu haben, das dann auf eine unmittelbar angrenzende Garage sowie auf die Fassade des benachbarten Gasthauses Bärmann übergegriffen war und einen Sachschaden von 80 000 Euro angerichtet hatte. Zudem soll er am 1. August 2022 in demselben Anwesen in der möblierten, allerdings nicht vermieteten Wohnung im Erdgeschoss „unter Verwendung eines Brandbeschleunigers nicht mehr identifizierbare Gegenstände“ angezündet haben. Infolgedessen sei das Gebäude laut Staatsanwalt „völlig ausgebrannt“ und teilweise eingestürzt. Es sei ein Sachschaden von etwa 340 000 Euro entstanden. Vier Personen, darunter ein Feuerwehrmann, hätten dabei Rauchgasvergiftungen erlitten. Weshalb ihm auch vier gefährliche Körperverletzungen vorzuwerfen seien. Und am 24. März soll der Syrer in seiner Wohnung in der Pirmasenser Pascalstraße, nachdem er zwei Rauchmelder abmontiert und mit Kleidungsstücken bedeckt habe, auf der Küchenzeile Papierbögen mit Feuerzeugbenzin in der Absicht entzündet haben, dass die Flammen auf die Küchenschränke und die übrige Wohneinrichtung und schließlich aufs gesamte Haus übergreifen. Dazu sei es jedoch nicht gekommen. Gleichwohl seien Sachschäden am Fußboden, am Küchenschrank und an der Zimmerdecke von rund 5000 Euro entstanden, rechnete der Staatsanwalt vor.