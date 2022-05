20 fleißige Großsteinhauser im Einsatz : Berge von Müll und Schrott aus der Natur geholt

Rund um Großsteinhausen waren am vergangenen Samstag engagierte Dorfbewohner als Müllsammler unterwegs. Hier ein Drittel ihrer Ausbeute. Foto: Norbert Schwarz

Großsteinhausen Von Altreifen über einen Röhrenmonitor bis zu Porzellankloschüsseln reichte beim Umwelttag die Ausbeute der freiweilligen Großsteinhauser Müllsammler.

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Zweimal musste der Umwelttag in Großsteinhausen verschoben werden – jetzt, letzten Samstag, konnten die Vorsitzende des örtlichen Landfrauenvereins Sylvia Lauer und Ortsbürgermeister Volker Schmitt 20 Erwachsene und Kinder zum traditionellen Säuberungstag der Dorfumgebung begrüßen und nach getaner Arbeit mit der großen Helferschar bei der Grillhütte im Hochseiters plauschen und dabei die überaus erfolgreiche Aktion Revue passieren lassen.

Zuletzt sei es die Rückkehr des Winters Anfang April gewesen, davor die Schlechtwettertage ohnehin. Ortsbürgermeister Schmitt ist bei alledem nur froh gewesen, dass in beiden Fällen die Terminverschiebung jeweils rechtzeitig mögliche Helfer erreichte und deshalb im dritten Anlauf jetzt auch eine stattliche Schar an ehrenamtlichen Mülleinsammlern zusammen gekommen sei.

Dass es weiterhin unvernünftige Menschen gibt, die ihre Wohlstandsartikel, Gebrauchsgegenstände und auch Unrat einfach draußen in der Natur hinterlassen, findet nicht allein der Ortsbürgermeister unverschämt und gegenüber dem Gemeinwesen höchst unanständig.

Drei große Wagenanhänger Müll sind innerhalb von drei Einsatzstunden gesammelt worden. Was auch bei der jetzigen Aktion unbelehrbare Mitmenschen in der freien Natur hinterließen, versetzte einmal mehr die Helferschar in Erstaunen. Alte Autoreifen, ein Fahrrad, ein großer, unhandlicher Röhrenmonitor. Kostenlos hätte dieser bei einer Sammelstelle für Elektroschrott abgegeben werden können. Aus der Klamm, die entlang der Landstraße hinunter vom Dorf zur Großsteinhauser Mühle führt, hatten die Freizeit-Müllaktionisten den Schrott herausgeholt. Dazu schwere Porzellankloschüsseln, ein ausrangierter Autoauspuff, jede Menge Plastikmüll und auch einen Müllsack voller Windel. Das breite Müllspektrum wurde mit einem ausgebauten Durchlauferhitzer, leeren Gasflasche und gar einem Leitpfosten ergänzt.