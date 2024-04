Müllaktion in Schmitshausen Damit der Ort ein wenig sauberer wird

Die Wirtschafts- und Wanderwege rund ums Rosendorf sind auch diesmal Schwerpunkte für das Mülleinsammeln gewesen. Mit Schutzhandschuhen, Greifzangen und Sammelsäcken ausgestattet strömten über 20 Helfer in alle vier Himmelsrichtungen aus und sammelten ein. Der „Gräfin-Bernadotte-Wanderweg“ bis runter in die Talauen von Wallhalben bildete dabei einen Schwerpunkt und fündig wurden die Müllsammler auf Zeit allemal. Autoreifen, Drainagerohre und viele Plastikplanen, wie sie größtenteils in der Landwirtschaft verwendet werden, wurde als Rückbleibsel aufgeklaubt und zum Schluss beim Dorfgemeinschaftshaus verladen. „Wir haben in den zurückliegenden Jahren wahrlich schon etliche Zentner eingesammelt und zum Wertsoffhof gebracht. Eigentlich schade, dass es trotz der vielen Appelle noch immer nicht gelungen ist, dass dieses sinnlose Wegwerfen, dieses Vermüllen der Landschaft und Umwelt noch immer nicht aufgehört hat. Um so größer mein Dank als Ortsbürgermeister an die mehr als 20 Helfer, die auch diesmal für die Allgemeinheit im ehrenamtlichen Einsatz waren!“