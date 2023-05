Viel Programm am Wochenende Die Mühlentage gehen am Wochenende in die zwölfte Runde

Vom kommenden Freitag an werden in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben wieder die traditionellen Mühlentage gefeiert. Bei einem „Mühlentage-Quiz“ gab es Trikots für Fußball-Jugendmannschaften zu gewinnen. Verbandsbürgermeister Patrick Sema wird die Trikot-Gewinne zur Eröffnung am kommenden Freitag, 6. Mai, auf der „Kleinen Mühle“ im Weihermühltal an die Gewinner übergeben. Ein nächstes Highlight wird Tags darauf die förmliche Eröffnung der Mainau-Wanderroute mit Zwischenstopp auf der Rosenhütte im Rosendorf Schmitshausen sein.