Mit „Trans Pfälzwerwald“ Neue Tourenkarte für Mountainbikepark Pfälzerwald

Die Touren im Mountainbikepark sind sehr vielfältig und unterschiedlich, was Länge und Höhenmeter angeht. Alle 20 Touren sind perfekt markiert und haben einen hohen Singletrailanteil von bis zu 25 Prozent, teilt der Mountainbikepark-Verein mit. Zwischen 24 und 80 Kilometer sind die Touren lang. Sie haben 460 bis über 2000 Höhenmeter. Und sie sind miteinander kombinierbar, da sich die Touren an mehreren Punkten kreuzen. „Daher ist auf unserem Streckennetz eine Trans Pfälzerwald fahrbar“, hebt der Mountainbikepark Pfälzerwald e. V. hervor: „Das ist eine Tour vom Bahnhof Hochspeyer über die Weltachs, Johanniskreuz, Hermersbergerhof, Burg Lindelbrunn nach Bad Bergzabern, wo man in der Südpfalz-Therme dem müden Körper etwas Gutes tun kann. Auch zu dieser Trans Pfälzerwald gibt es einen QR-Code.“ Neben Strecken für sportlich ambitionierte Fahrer gibt es auch leichtere Touren. Zu jeder Tour gibt es Informationen zum fahrtechnischen und zum konditionellen Anspruch.