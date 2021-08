Talstraße Contwig : Zwei Fahrräder gestohlen

Contwig Ein drittes Mountainbike hatten die Täter offensichtlich auch im Visier.

Unbekannte Täter haben zwischen dem 25. und 28. Juli (jeweils 15 Uhr) in der Contwiger Talstraße zwei Mountainbikes (ein Herren-, ein Damen-Fahrrad) aus einer seitlich an ein Einfamilienhaus angebauten und mit einem Holztor gesicherten Überdachung entwendet. Ein drittes Mountainbike wurde abholbereit hinter dem Holztor bereitgestellt. Möglicherweise wurde dieses Fahrrad nicht gestohlen, weil die Täter gestört wurden. Um Zeugenhinweise bittet die Polizeiinspektion Zweibrücken unter Telefon (0 63 32) 97 60 oder per E-Mail an: pizweibruecken@polizei.rlpl.de.