Motorrad-Gottesdienst am 18. August auf der Pottschütthöhe „Born to be wild“ auf der Pottschütthöhe

Sollte Petrus tatsächlich einmal seine Unterstützung versagen, könne der Gottesdienst ganz leicht in die Hangar-Halle umziehen. Er freut sich: „Die Flugvereine auf der Pottschütthöhe sind äußerst kooperativ.“ So wird auch in diesem Jahr wieder das „MoGo“-Kreuz aus Motorradketten, Bremsscheiben und Zahnrad auf einem zum Altar geschmückten Biertisch auf dem Flughafen stehen. Da dort Platz ist, um die vielfältigen Motorräder nebeneinander aufzureihen, werden erneut die Maschinen selbst und nicht, wie in Winterbach, die Helme gesegnet für eine stets behütete Fahrt.