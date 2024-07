Neues Angebot Auto-Leihstation bei Verbandsgemeinde eingerichtet

Dass Mobilität gerade auf dem „flachen Land“ für Menschen aus allen Altersschichten eine ganz bedeutende Rolle spielt, hat der heutige Verbandsbürgermeister Bernhard als Landbewohner von allem Anfang an mitbekommen, wenngleich das Auto in seiner Familie bereits immer einen ganz besonderen Stellenwert dadurch einnahm, dass der verstorbene Vater Kraftfahrzeugmeister in größeren Betrieben gewesen ist. Als das „Mikar-Carsharing Modell“ vor längerer Zeit auf den Markt kam, wuchs das Interesse, dieses Angebot auch in Zweibrücken-Land zur Verfügung zu stellen. Seit Wochenanfang gibt es auf dem seitlichen Parkplatz des Verwaltungsgebäudes direkt an der Landauer Straße einen Standort für einen neunsitzigen Kleinbus.