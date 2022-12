Michael Paulus spielt in Reifenberg den Nikolaus : Der Höhepunkt einer Schauspieler-Karriere

Mit dem Nikolaus hat Michael Paulus in Reifenberg seine neue Lieblingsrolle gefunden. Foto: Cordula von Waldow

Reifenberg Seit einigen Jahren tritt der Reifenberger Michael Paulus unter anderem bei der Waldweihnacht des Heimatvereins als Nikolaus auf. Eine Rolle, die dem langjährigen Laienschauspieler besondere Freude bereitet.

„Da kommt er! Da kommt der Nikolaus!“ So begeistert ist Michael Paulus in seinen langen Jahren als Laienschauspieler der „Bunte Bühne“ in Martinshöhe wohl selten bis nie begrüßt worden. Zu seinem Nikolaus-Auftrag kam der 68-jährige Heizungsbauer einst wie die Jungfrau zum Kind. Als vor ein paar Jahren ein Nachfolger für diese Rolle gesucht wurde, wurde er von einem Bekannten vorgeschlagen. So rätselte damals noch im Reifenberger Heimatmuseum alles, wer denn wohl dieser neue, sympathische Nikolaus ist. Sehr zur Freude von Michael Paulus, der als gebürtiger Maßweilerer trotz seiner Jahrzehnte langen Lebenszeit im Nachbarort wenig in Erscheinung getreten war.

Doch der langjährige Leiter des Gemischten Chores des mittlerweile eingeschlafenen Männergesangvereins kam auf Anhieb sehr gut an. Als Vater zweier Lehrer hatte er sich zuvor intensiv mit seiner Rolle befasst und anfangs sogar Geschichtchen rausgesucht, um sie den Kindern vorzulesen. Doch schnell merkte er, dass die Kinder nicht bespaßt werden wollten, sondern viel lieber mit dem oft noch mit Ehrfurcht betrachteten Nikolaus in Kontakt treten. „Seitdem frage ich die Kinder und sie geben mir schön Antwort“, genießt Michael Paulus den Dialog mit den Kindern.

Mit seiner liebevoll zugewandten, humorvollen Art gelingt es dem Reifenberger Bischof von Myra mit dem weißen Rauschebart stets, selbst die Ängstlichsten für sich zu gewinnen. Und sei es über den Schokoladennikolaus, den er großzügig verteilt. In seinem dicken (Märchen)Buch kann er kontrollieren, dass alles stimmt, was die Kleinen ihm erzählen.

Zu den beliebtesten Liedern und Texten gehören „Advent, Advent, ein Lichtlein brennt“ oder die Verballhornung von „O Tannenbaum, die Oma hängt am Gartenzaun“, die der Nikolaus dann wissend mitsingt. Spätestens dann ist jegliches Eis gebrochen und die Kinder lassen sich gerne mit ihm fotografieren. Da er an das Gute glaubt, ist Michael Paulus stets ohne Rute unterwegs in dem Kostüm, das ihm der Heimatverein zur Verfügung stellt. Sind Schokoladennikoläuse übrig, belohnt er großzügig sogar die Erwachsenen, die ihre kleinen Kinder auf dem Weg zu dem „Heiligen Mann“ begleitet haben.

Michael Paulus lacht und bestätigt: „Ich rede gerne mit den Menschen, schon immer.“ So erwuchs damals, Mitter der 1980er Jahre, auch die Reifenberger Laientheatergruppe aus dem MGV. Später wurde er nach Landstuhl abgeworben und spielte viele Jahre auf der Burg Nanstein. Bis er eines Tages einen Anruf und eine Einladung nach Martinshöhe erhielt. „Spät abends, ich lag schon im Bett.“ Statt der angebotenen „kleinen Rolle“, die nicht besetzt werden konnte, kam er tags darauf mit der Hauptrolle heim. Wann und wo dieses Stück aufgeführt wurde und wie es hieß, vermag er nach dieser langen Zeit nicht zu sagen. Nur so viel: „Meine Partnerin in der Hauptrolle war so was von einer Langweilerin. Bis zu dem Moment, wo sie auf der Bühne stand. Und dann ging sie ab. Ich ihr nach. Das war das beste Theater, das wir je gespielt haben.“

Dass Michael Paulus nicht mehr mit auftreten kann, ist seinem Ferienhaus in Ungarn geschuldet, wo er die Sommermonate verbringt, auf dem Land, gleich neben der Puszta. Er beschreibt: „Dort mache ich alles, von kochen bis backen“, denn Ehefrau Doris fühlt sich in Reifenberg wohler und besucht ihn lediglich für ein paar Wochen. Wenn er im Oktober in die Südwestpfalz zurückkehrt, sind die Proben gelaufen und so applaudiert er lieber aus dem Publikum – und genießt seine Auftritte als Nikolaus.