Merkur-Fotorätsel Bauwerk mit Vorbau

Man kann es aus dieser Perspektive nicht hundertprozentig sicher erkennen, aber das schwarze Gebilde im Vordergrund sieht verdächtig nach einer Feuerschale aus. Ein Trend-Gadget in den vergangenen Jahren. Entscheidender ist allerdings die Frage: Vor welchem Gebäude ist das Gebilde angebracht und wo steht es (das Gebäude)? Rätseln Sie mit und schicken sie Ihre Lösung per Mail an merkur@pm-zw.de.