Merkur-Fotorätsel Mit Aussicht auf den Frühling

Man sieht diesem Bild an, dass unser Fotograf es vor ein paar Wochen geschossen hat – bevor er sich zu einem ausgedehnten Urlaub in südliche Gefilde verabschiedet hat. Aber das warme Licht ließ an diesem Aussichtspunkt bereits im März den Frühling erahnen, der in diesen Tagen bereits deutlich an Fahrt gewonnen hat.

17.04.2023, 22:52 Uhr

Wo wurde dieses Bild aufgenommen? Foto: Volker Baumann