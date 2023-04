Rätseln Sie mit! Erinnerung an alte Zeiten

An die Toskana mag die Landschaft auf diesem Wandgemälde erinnern, doch es ist, so viel sei verraten, in unseren Gefilden. Wo aber genau? Rätseln Sie mit und mailen Sie uns Ihre Lösung an merkur@pm-zw.de.

03.04.2023, 23:15 Uhr

Wo ist dieses Wandgemälde zu sehen? Foto: Volker Baumann